تابع رؤساء مجالس المدن والمراكز التكنولوجية بكفر الشيخ، الخدمات المقدمة لراغبي التصالح مع الدولة وتقنين أوضاعهم، تنفيذًا لتوجيهات اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ.



وأشرفت المهندسة عايدة ماضي، رئيس مركز ومدينة مطوبس، على متابعة العمل بالمركز التكنولوجي والتيسير على المواطنين فى إنهاء الإجراءات ودفع رسوم جدية التصالح، وذلك بناء على توجيهات اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ؛ لتسهيل كل الصعوبات أمام المواطنين وذلك وفقا للقانون 17 لسنة 2018.



وتابع اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، عمل المركز التكنولوجي، وبديوان الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الشيخ، وذلك لتلقي طلبات المواطنين للتصالح في بعض مخالفات البناء ودفع رسوم جدية التصالح.



وقال اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، إن هناك إقبال كبير على المراكز التكنولوجية بعد تخفيض قيمة التصالح في مخالفات البناء، مشيداً بوعي أهالي كفر الشيخ وإقبالهم للتصالح، لتصحيح أوضاعهم في مخالفات البناء وفقاً للقانون وعدم تعرضهم لإزالة المخالفات، لافتا إلى أنه سيتم تسليم المتقدمين شهادة تفيد ذلك لتقديمها للجهات المختصة، وذلك بعد دفع المبالغ المالية الخاصة بجدية التصالح لحين انتهاء التقييم والبت من أعمال اللجنة المختصة.



وأكد اللواء جمال نور الدين انتظام العمل في جميع المراكز التكنولوجية جميع أيام الأسبوع، والعمل حتى الساعة السادسة مساءً، وذلك وفقاً لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، والقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، للعمل على تقديم كافة سبل التعاون والتسهيلات للمواطنين المتقدمين للتصالح على تلك المخالفات، لسرعة تقنين أوضاعهم وفقًا للاشتراطات القانونية قبل انتهاء المدة المحددة.



وناشد محافظ كفر الشيخ، المواطنين راغبي التصالح في مخالفات البناء، بالتوجه إلى المراكز التكنولوجية بجميع مراكز ومدن المحافظة، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية، وتكليفات الحكومة بتقديم كافة سبل التعاون والتسهيلات للمواطنين المتقدمين للتصالح على تلك المخالفات لسرعة تقنين أوضاعهم وفقًا للاشتراطات القانونية قبل انتهاء المدة المحددة.