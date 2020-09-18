محافظ الوادي الجديد يدشن مبادرة رئيس الجمهورية 100 مليون صحة

دشن اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم الجمعة، مبادرة رئيس الجمهورية لفحص وعلاج الأمراض المزمنة والاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوي والتي تأتي ضمن المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة لفحص وعلاج المواطنين بالمجان، حيث أجرى جميع الفحوصات الطبية بالمبادرة، وذلك عقب صلاة الظهر بمقر المجمع الإسلامي الكبير بالخارجة بحضور محمد أنيس سكرتير عام المحافظة وعدد من التنفيذيين والمواطنين.

واكد الزملوط ضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا، وضرورة التطهير المستمر للمساجد والالتزام بالتباعد وارتداء الكمامات.

من جانبه أكد الدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة بالوادى الجديد، أن المبادرة تم تدشينها اليوم بـ6 مساجد كبرى على مستوى المحافظة، مضيفا أنه بدءا من الغد سيتم العمل من خلال 26 نقطة ثابتة ومتحركة، وذلك من التاسعة صباحا حتي التاسعة مساءا طوال أيام الأسبوع لمدة 3 أشهر، مشيراً إلى أن المستهدف هو فحص 71300 مواطن فوق سن الـ40 بجميع مراكز المحافظة وعلاجهم بالمجان.