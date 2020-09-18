اقتصاد الهند يتجه إلى تراجع مع ارتفاع الإصابات بكورونا

تسير احتمالات الانتعاش الاقتصادي في الهند من سيء إلى أسوأ، بعد أن برزت البلاد كبؤرة جديدة لوباء فيروس كورونا في العالم، بتسجيل أكثر من 5 ملايين حالة إصابة، طبقا لما ذكرته وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الجمعة

كان خبراء الاقتصاد ومؤسسات عالمية مثل بنك التنمية الآسيوي قد قلصت مؤخرا توقعات النمو للهند من تراجع تاريخي بالفعل، مع انتشار الفيروس.

وتشير تقديرات مجموعة "جولدمان ساكس" إلى انكماش بنسبة 8ر14% في الناتج المحلي الإجمالي لهذا العام حتى مارس 2021، بينما يتوقع بنك التنمية الآسيوي انكماشا بنسبة 9%.

والفشل في السيطرة على الوباء سيؤدي إلى تراجع النشاط التجاري والاستهلاك – وهما حجرا الأساس للاقتصاد الذي ينتعش ببطء بعد أن بدأت الهند تخفيف واحد من أكثر الإغلاقات صرامة في العالم والتي بدأت أواخر مارس الماضي.

وتجاوزت حالات الإصابة المحلية بالفيروس 5 ملايين هذا الأسبوع.