 ورشة عمل حول المشيمة المتقدمة لقسم النساء بمستشفى قنا العام - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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ورشة عمل حول المشيمة المتقدمة لقسم النساء بمستشفى قنا العام

حمادة عاشور
نشر في: السبت 18 سبتمبر 2021 - 8:27 م | آخر تحديث: السبت 18 سبتمبر 2021 - 8:27 م

نظم قسم النساء والتوليد بمستشفى قنا العام، اليوم السبت، ورشة عمل حول المشيمة المتقدمة الملتصقة، بحضور الدكتور كمال زهران، أستاذ النساء والتوليد بطب أسيوط، وعدد من أطباء قنا.

وقال الدكتور محمود عبد الرحيم، استشاري النساء والتوليد ورئيس القسم، إن ورشة العمل شملت محاضرات نظرية وعرض فيديوهات، وكذلك إجراء عمليات جراحية لحالات الحمل مع وجود مشيمة ملتصقة، والتي كانت في الماضي يتم تحويلها إلى جامعة أسيوط.

وأضاف عبد الرحيم أن ورشة العمل حضرها حوالي ٧٠ طبيبًا يمثلون أطباء النساء والتوليد بجميع مراكز محافظة قنا، بناءً على توجيهات الدكتور راجي تاوضروس وكيل وزارة الصحة بقنا، والدكتور محمد الديب مدير المستشفى.

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