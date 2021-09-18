النفط العراقية تكشف عن مشروع غازي في حقلين نفطيين جنوبي البلاد

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كشفت وزارة النفط العراقية اليوم السبت أنها ستطلق غدا الأحد مشروع استثمار الغاز في حقلي الناصرية والغراف مع شركة بيكو هيوز الأمريكية بمحافظة ذي قار، 375 كم جنوبي العراق.

وذكر بيان لوزارة النفط اليوم أن المشروع بطاقة 200 مليون قدم مكعب قياسي باليوم، موضحا أن هذا المشروع يعد أحد أكبر المشاريع الاستراتيجية العراقية في قطاع استثمار الغاز المصاحب للنفط الخام.

وكان العراق قد شرع خلال الأشهر الماضية بتنفيذ مشاريع عملاقة لاستثمار الغاز مع شركات صينية وتوتال الفرنسية لتحقيق مستويات إنتاج قياسية للغاز في عام 2024 لسد متطلبات تشغيل محطات إنتاج الطاقة الكهربائية وإيقاف عمليات إحراق الغاز.

ويطمح العراق إلى طرح مشاريع جديدة لاستثمار الغاز في حقلي عكاس بمحافظة الأنبار والمنصورية في محافظة ديالي.