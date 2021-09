رقم مميز لـ صلاح في مباراة ليفربول وكريستال بالاس

سلط نادي ليفربول الإنجليزي الضوء على وصول محمد صلاح للمباراة رقم 150 بقميص الريز في البريميرليج.

وهنأ الحساب الرسمي لليفربول عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» صلاح على وصوله لهذا الإنجاز، قائلًا: "الملك المصري..المشاركة رقم 150 بقميص ليفربول لمحمد صلاح في الدوري الإنجليزي".

ونجح صلاح في دخول نادي المائة بالدوري الإنجليزي في الأيام الماضية وأصبح ضمن قائمة أسرع 5 لاعبين يدخلون نادى المائة فى البريميرليج في مباراته رقم 162 سواء مع ليفربول أو تشيلسي الذي لعب له في وقت سابق.

وتصدر القائمة النجم الإنجليزي آلان شيرر في مباراته رقم 124، يليه هاري كين الذي استطاع الوصول بعد 141 لقاء، وحل سيرجيو أجويرو ثالثا في مباراته رقم 147، وتواجد بالمركز الرابع تيري هنري في مباراته رقم 160.

