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باكستان تسير رحلة تجارية من إسلام آباد إلى كابول

وكالات
نشر في: السبت 18 سبتمبر 2021 - 1:44 م | آخر تحديث: السبت 18 سبتمبر 2021 - 1:44 م

قامت الخطوط الجوية الباكستانية، اليوم السبت، برحلة تجارية جديدة بين إسلام آباد والعاصمة الأفغانية كابول.

وأكدت وكالة "نوفوستي" الروسية، أن أقل من 10 أشخاص كانوا على متن الرحلة عندما أقلعت اليوم السبت من العاصمة الباكستانية متوجهة إلى كابول.

وستجلي الرحلة من العاصمة الأفغانية إلى إسلام آباد كل الذين تمكنوا من اقتناء تذكرة سفر إلى باكستان، وفقا لموقع "روسيا اليوم" الإخباري.

وأكدت الخطوط الجوية الباكستانية للوكالة أن القرار بشأن استئناف الرحلات من باكستان إلى كابول على أساس منتظم لم يتخذ بعد.

وانقطعت حركة الملاحة الجوية بين أفغانستان وباقي الدول تقريبا بعد انسحاب آخر القوات الأمريكية من مطار كابول واستكمال حركة "طالبان" سيطرتها على أفغانستان.

 


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