شهدت أسعار الحديد والاسمنت استقرارا مع بداية تعاملات اليوم الاثنين 18 سبتمبر 2023.



وجاءت أسعار الحديد على النحو الآتي:



استقر سعر حديد عز مسجلا 36 ألف جنيه للطن.

واستقر سعر طن حديد بشاي ليسجل 34 ألف جنيه.

واستقر سعر طن حديد المراكبي عند 33 ألف جنيه.

واستقر سعر طن حديد العشري مسجلا 32 ألفا و500 جنيه.

واستقر سعر طن حديد المصريين مسجلا 32 ألفا و500 جنيه.



وجاءت أسعار الأسمنت على النحو الآتي:



استقر سعر طن الأسمنت المسلح ليسجل 1990 جنيها

واستقر سعر طن أسمنت النصر ليسجل 1970 جنيها.

واستقر سعر طن أسمنت وادي النيل ليسجل 1890 جنيها.

استقر سعر طن أسمنت المخصوص ليسجل 1920 جنيها.

استقر سعر طن أسمنت السويس ليسجل 1970 جنيها.

واستقر سعر طن أسمنت حلوان ليسجل 1945 جنيها.

وسجل سعر طن أسمنت السويدي نحو 2145 جنيها.