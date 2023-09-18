رئيس هيئة السكة الحديد: افتتاح محطة بشتيل بالتزامن مع احتفالات نصر أكتوبر

كشف المهندس محمد عامر رئيس الهيئة القومية للسكة الحديد، عن موعد افتتاح محطة بشتيل المقامة على مساحة 57 فدانا، موضحا أنه سيتزامن مع احتفالات نصر أكتوبر العام الحالي لتكون جاهزة بالفعل للتشغيل.

وأضاف خلال لقاء خاص ببرنامج «مصر جديدة»، تقديم الإعلامية إنجي أنور، والمذاع على قناة «إي تي سي»، مساء الأحد، أن محطة بشتيل إضافة ولن تكن بديلا عن المحطات الموجودة، خاصة بعد عدم استيعاب محطة رمسيس لحركة المواطنين الضخمة بشكل يومي.

ولفت إلى أن خط سير قطارات ستنطلق من الصعيد لتصل لمحطة الجيزة ومن لبشتيل، وفي حال انطلاق القطارات للوجه البحري، ستستمر في طريقها لمحطة رمسيس وصولا لمحافظات الوجه البحري المختلفة.

وأشار إلى أن المحطة ستستوعب 250 ألف راكب يوميا، كما أنها تشمل مول وجراجات حيث يسعى الواحد منها يسع 1000 سيارة، منوها بأن المحطة تصنف ضمن المحطات الذكية، وذلك نظرا لآلية التحكم بأجهزة المحطات كافة تعمل إلكترونيا، وكذلك البوابات.

وعدد رئيس هيئة السكة الحديد، مميزات محطة بشتيل، والتي تربط الشرق بالغرب والشمال بالجنوب، هذا بالإضافة إلى وجودها في موقع يتوفر به جميع وسائل المواصلات، مشيرا إلى أنه وسيتم إنشاء مدينة سكنية كاملة بجوار المحطة.

وذكر أن هناك بعض القطارات ستنتهي في محطة بشتيل من ضمنها قطارات النوم، مشددا على أن بشتيل ستغير من ثقافة السفر، وذلك لأنها ستكون أيضا مكانا للتسوق.