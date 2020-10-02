شهدت حدائق الأهرام حادث سقوط شخص من علو، صباح الاثنين.



كان اللواء محمد الشرقاوي مدير مباحث الجيزة، تلقى إخطارا من العميد علي عبد الرحمن رئيس قطاع الغرب بورود إشارة من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث سقوط من علو بالمنطقة "ز"، بحدائق الأهرام.



سرعان ما انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ بإشراف العقيد هاني الحسيني مفتش مباحث فرقة الهرم والمقدم أحمد عصام رئيس مباحث قسم الهرم، بالعقار 419 بالبوابة الأولى، وبالفحص والمعاينة تبين سقوط شخص من الطابق الخامس، جرى نقله إلى المستشفى للعلاج.



ويستمع رجال الشرطة إلى أقوال شهود العيان فضلا عن فحص كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة للوقوف على ملابساتها كاملة ومعرفة وجود شبهة جنائية حولها من عدمه، وأخطر اللواء هشام أبو النصر مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.