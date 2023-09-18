رئيس مجلس القبائل والعائلات المصرية: الشعب المصري تحمل كل المشاق بمرحلة ما بعد 1967

قال الشيخ كامل مطر رئيس مجلس القبائل والعائلات المصرية، إنه عند الحديث عن سيناء لا بد من الوضع في الاعتبار الفترة التي أعقبت حرب 1967 وحرب الاستنزاف، فقد عانى الشعب في هذه الحقبة كثيرا.

وأضاف، خلال حواره ببرنامج "كلام في السياسة"، تقديم الإعلامي أحمد الطاهري، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، مساء الإثنين: "كان هناك كلمة واحدة وهي أنه لا صوت يعلو فوق صوت المعركة، وبالتالي، لم تكن التنمية الحقيقية موجودة حتى عام 1973، والشعب المصري عاطفي جدا والتف وراء قيادته وتحمل كل المشاق والصعوبات، كما قدم الجنود بطولات تكتب في التاريخ بأحرف من نور".

وتابع رئيس مجلس القبائل والعائلات المصرية، أن هذه المرحلة تُدرس فقد كان فيها حرب وصبر على الحرب، وكانت هناك مرارة هزيمة، ولم يكن الاقتصاد في أقوى حالاته حتى وصلنا إلى مرحلة من "1970-1973" للإعداد للأرض.