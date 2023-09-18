إخلاء سبيل 5 مواطنين أمريكيين في إطار اتفاق لتبادل السجناء مع إيران

صرح مسئول أمريكي رفيع المستوى اليوم الاثنين أن خمسة مواطنين أمريكيين في طريقهم من طهران إلى قطر في إطار اتفاق لتبادل السجناء بين إيران والولايات المتحدة.

وذكر المسؤول الأمريكي أن اثنين من أقارب السجناء على متن الطائرة.

وفي وقت سابق اليوم الاثنين، أعلن متحدث باسم الخارجية الإيرانية للصحفيين أنه من المقرر إتمام تبادل السجناء بين إيران والولايات المتحدة، الذي يتم التشاور بشأنه منذ أشهر، في وقت لاحق من اليوم، بعد الافراج عن أصول إيرانية مجمدة في كوريا الجنوبية.

وقال المتحدث ناصر كنعاني إنه سوف يتم إعادة خمسة مدنيين أمريكيين إلى الولايات المتحدة. وفي المقابل، سوف تعفو الولايات المتحدة عن خمسة مواطنين إيرانيين تم إدانتهم أو توجيه اتهامات لهم في أمريكا.

ويشار إلى أنه معروف منذ عدة أسابيع أن الولايات المتحدة وإيران تتفاوضان بشأن تبادل السجناء. وفي أغسطس الماضي، أفرجت السلطات القضائية الإيرانية عن عدة مواطنين أمريكيين، وحولتهم للإقامة الجبرية.

ومن بين أبرز السجناء رجل الأعمال سيماك نامازي، الذي يحمل الجنسيتين الأمريكية والإيرانية. وقد تم سجنه عام 2015، وصدر حكم ضده بالسجن عشرة أعوام لاتهامه بالتجسس.

وكان قد تم حبس الناشط البيئي مراد تاهباز ورجل الأعمال عماد شارجي عام 2018، وهما من ضمن من سيعودون إلى موطنهم. ولم يتم بعد الافصاح عن هوية شخصين آخرين.

وعلى الجانب الأمريكي، يتردد أن الإيرانيين المقرر الإفراج عنهم تم اتهامهم بتهم تشمل الالتفاف على العقوبات الدولية والتجسس الصناعي.

وعلاوة على ذلك، طلبت إيران نحو 6 مليارات دولار، تم تجميدها في كوريا الجنوبية بسبب العقوبات الدولية.

وقال كنعاني إن الأموال وصلت قطر، بعد ذلك سوف تتمكن إيران من الوصول إليها. ويتردد أنه تم تحويل الأموال لعملة اليورو، وإرسالها على عدة دفعات من كوريا الجنوبية لقطر.