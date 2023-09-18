المهندس محمد عامر: جرائم السكة الحديد يتم البت فيها أمام محاكم عسكرية

كشف المهندس محمد عامر، رئيس هيئة السكة الحديد، عن الطريقة التي يتم التعامل بها مع السلوكيات الخاطئة، مؤكدًا أنها تكون من خلال القواعد والقوانين وتطبيق الغرامات.



وأوضح خلال لقاء خاص له ببرنامج «مصر جديدة»، تقديم الإعلامية إنجي أنور، والمذاع على قناة «إي تي سي»، مساء الأحد، عددًا من السلوكيات الخاطئة التي تصدر من قبل بعض المواطنين، والعقوبات التي تتم حيالها، ومنها بعض المخلفات التي تتم داخل القطارات، متمثلة في التدخين أو إتلاف أجزاء من القطار، أو الكتابة بداخلها، منوهًا بأنه يتم تحرير محضر ضد مرتكب الخطأ ثم يُعرض على النيابة ومن ثم حبسه.



وأكد أن جميع القطارات مُجهزة بأحدث الوسائل، بالإضافة إلى تزويدها بكاميرات مراقبة بالكامل، مشددًا على انه في حال وقوع أي إتلاف من قبل أي مواطن لا يُسمح له بالخروج من محطة القطارات حتى إصلاح هذا التلف.



ولفت إلى أن هناك غرامة لعبور السكة الحديد في حالة أنها مغلقة والتي تصل إلى 150جنيهًا، مشيرًا إلى أن استخدام فرامل الطوارئ دون سبب مُجرم، لأنها تعرض حياة المواطنين للخطر، ويصل فيها الحبس لمدة سنتين والمحاكمة عسكريًا، حيث يتم البت في جرائم السكة الحديد أمام العسكرية لسرعة اتخاذ الإجراءات، فضلًا عن دفع غرامة فوق ثمن التذكرة في حال التهرب من دفعها.