أسامة أبو المجد: انخفاض دخول عدد السيارات بالسوق المصري بنسبة 70%

أشاد المستشار أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات، بقرار تمديد مبادرة سيارات المصريين بالخارج، استجابًة لتوصيات المؤتمر الرابع للمصريين بالخارج، موضحًا أن السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة، قد أعلنت موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون، بشأن إقرار بعض التيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج.

وأوضح خلال مداخلة عبر تطبيق «زووم»، ببرنامج «من مصر»، تقديم الإعلامي عمرو خليل، والمذاع على قناة «سي بي سي»، مساء الأحد، أن هناك انخفاضًا في عدد السيارات التي دخلت السوق المصري بنسبة 70%، مؤكدًا أن هذا الأمر لم يحدث على مدار ربع قرن مضى، ولا يوجد زيادة في عدد السيارات بالسوق المصرية.

ولفت إلى أن مبادرة سيارات المصريين بالخارج، جاءت في وقتها المناسب، منوها بأن المبادرة الأولى حققت نجاحا مقبولا، وجلبت لخزانة الدولة عائدا دولاريا بقيمة 865 مليون دولار، في ظل عدم اكتمال المنظومة بشكل جيد، نظرا لعدم قدرة المواطنين على التسجيل بها، بسبب الإقبال الشديد عليها.

وتوقع أنه بعد التعديلات التي أجريت على منظومة مبادرة سيارات المصريين بالخارج، والتي تقرر مدها لمدة 3 أشهر، إمكانية تحقيق حصيلة دولارية لا تقل عن 3 مليارات دولار، منوهًا بأن المواطن سيدفع قيمة الوديعة على المنظومة طبقًا للشريحة الخاصة ببلد الإقامة، وليس بلد المنشأ التي تخضع لاتفاقيات أخرى مختلفة، ليحاسب على نسبة 30% من الوديعة وليست 70%.