تفاصيل جديدة عن عملية تفخيخ إسرائيل أجهزة اتصال لحزب الله اللبناني

كشفت وسائل إعلام أمريكية ودولية، اليوم الأربعاء، عن معلومات جديدة بشأن كيفية تفخيخ إسرائيل أجهزة الاتصال التي انفجرت وأسفرت عن مقتل وإصابة كثيرين من عناصر حزب الله في لبنان وسوريا.

* شركة تايوانية

ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز " الأمريكية عن مسئولين مطلعين أن إسرائيل أخفت متفجرات داخل دفعة من أجهزة اتصال (بيجر) تايوانية تم استيرادها إلى لبنان.

وقال المسئولون إن حزب الله طلب من شركة "جولد أبولو" التايوانية أكثر من 3 آلاف جهاز اتصال، وأضافوا أنه تم زرع مادة متفجرة صغيرة الحجم بجانب بطارية كل جهاز.

وأوضحوا أنه تم التلاعب بأجهزة الاتصال التي طلبها حزب الله قبل وصولها إلى لبنان.

كما نقلت الصحيفة عن المسئولين الإسرائيليين أنه تم توزيع أجهزة الاتصال على أعضاء حزب الله في جميع أنحاء لبنان وعلى بعض حلفائه في إيران وسوريا.

وفي نفس الإطار، نقلت صحيفة المونيتور عن مصادر مخابراتية أن آلاف الأجهزة التي حصل عليها حزب الله فخختها إسرائيل قبل تسليمها للحزب.

وقالت المصادر إن إسرائيل نفذت الهجوم بعد جمع معلومات تفيد بأن اثنين من حزب الله اكتشفا اختراق الأجهزة، في حين أن الخطة الأصلية كانت تفجيرها إذا اندلعت حرب شاملة لتحقيق تفوق إستراتيجي، بحسب شبكة "الجزيرة" الإخبارية.



* عملية للموساد وجيش الاحتلال

من جهتها، نقلت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية عن مصادر أن تفجير أجهزة البيجر في لبنان كان عملية مشتركة بين الموساد وجيش الاحتلال الإسرائيلي.

وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية نقلت عن أشخاص مطلعين أن أجهزة الاتصال المتضررة كانت من شحنة جديدة تلقاها حزب الله مؤخرا.

* سبب الانفجار

كذلك نقلت الصحيفة الأمريكية عن شركة "لوبك إنترناشونال الأمنية" أن سبب الانفجار هو برمجيات رفعت حرارة البطاريات، مما أدى إلى انفجارها أو وضع شحنة فُجرت عن بعد

من جهتها، نقلت صحيفة "واشنطن بوست" عن مركز أبحاث للأمن أن ما حدث ناجم عن أوسع عملية استبدال لأجهزة اتصال مستوردة بشحنة تحوي متفجرات.

وفي تعليقه على الحادث، نقلت قناة "يورو نيوز" عن محلل نظم وعميل المخابرات الأمريكية السابق إدوارد سنودن ترجيحه أن تكون متفجرات مزروعة بالأجهزة وليس اختراقا، وذلك لكثرة الإصابات الثابتة والخطيرة جدا، وإلا لكانت الحرائق أكثر.

* تصنيع الأجهزة في أوروبا

ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن سو تشينج كوانج مؤسس شركة جولد أبولو التايوانية قوله إن أجهزة الاتصال التي تعرضت لانفجارات في لبنان تحمل علامة الشركة التجارية ولكن الإنتاج تم بالاستعانة بمصادر خارجية.

وأضاف سو أن الأجهزة المستهدفة صنّعتها شركة في أوروبا لديها الحق في استخدام العلامة التجارية للشركة التايوانية.

وأفادت وكالة رويترز بأن الشرطة التايوانية وصلت إلى مقر شركة جولد أبولو.