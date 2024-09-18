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قال رئيس المجلس التنفيذي لحزب الله هاشم صفي الدين، إنهم يواجهون مرحلة جديدة من العدوان، في أعقاب انفجارات أجهزة الاتصال.

ونقلت وكالة رويترز عن صفي الدين، قوله إن العقاب آت.

وكانت الوكالة اللبنانية للإعلام، قد أفادت بأن عددا من الأجهزة اللاسلكية نوع أيكوم انفجرت في أيادي حامليها وداخل المنازل مما تسبب في حرائق بمدينة صور.

وأضافت الوكالة، أن دراجة نارية احترقت في إحدى بلدات قضاء صور جراء انفجار أحد الأجهزة.

وكانت الوكالة قد أفادت في وقت سابق، بسقوط ثلاثة قتلى في انفجار الأجهزة في بلدة سحمر في البقاع الغربي.

وفي وقت سابق من اليوم، قال مصدر أمني لبناني، إن أجهزة اتصال يستخدمها حزب الله انفجرت في جنوب البلاد والضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت.

وأضاف المصدر أن أجهزة الاتصالات التي انفجرت عبر لبنان اليوم الأربعاء، هي أجهزة لاسلكي محمولة ومختلفة عن أجهزة البيجر التي انفجرت أمس.

وأشار إلى أن حزب الله اشترى أجهزة اللاسلكي المحمولة قبل خمسة أشهر في وقت شرائه أجهزة البيجر تقريبا.

وكان حزب الله قد تعهد بالرد على إسرائيل، غداة انفجار أجهزة اتصالات (بيجر) بأيدي عناصره في مناطق مختلفة من لبنان بصورة متزامنة، مما خلف 12 قتيلا وما يقرب من 3 آلاف جريح.