 مرتضى منصور يعاتب أحمد فتوح على تصرفه بعد إخلاء سبيله - بوابة الشروق
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مرتضى منصور يعاتب أحمد فتوح على تصرفه بعد إخلاء سبيله

محمد ثابت
نشر في: الأربعاء 18 سبتمبر 2024 - 12:12 ص | آخر تحديث: الأربعاء 18 سبتمبر 2024 - 12:12 ص

عاتب مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، أحمد فتوح، لاعب القلعة البيضاء، على تصرفه عقب إخلاء سبيله في قضية دهس أمين شرطة في الساحل الشمالي وتسببه في مقتله، بالذهاب إلى التدريبات بدلا من تقديم واجب العزاء إلى أسرة الفقيد.

قال مرتضى منصور عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»:" كنت أتمنى من ابننا اللاعب أحمد فتوح بعد أن تم إخلاء سبيله بقرار من قضاء مصر العظيم قبل أن تطأ قدمة أرض استاد أبو رجيلة أن يصطحب معه كل أعضاء لجنة (...) ومعه زملائة من اللاعبين إلى الإسكندرية للاعتذار لإسرة الشهيد المرحوم السيد الشبكي وتقديم واجب العزاء لهم بعد الاستئذان في زيارتهم".

أضاف مرتضى منصور:" ثم التوجه إلى الأراضي الحجازية لأداء العمرة وشكر الله سبحانه وتعالى على أنه استرد حريته ولو مؤقتا".

أشار مرتضى منصور:" لكن من في لجنة (...) نبهه إلى أداء الواجبين المفروضين عليه الواجب الانساني والواجب الديني".

أتم مرتضى منصور:" لك الله يا زمالك لجنة فشل و(....) وشؤم  منذ تعيينها".


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