نفى المهندس هشام المصري، الخبير والاستشاري العقاري، وجود أي ركود في السوق العقاري، مستشهدا بأرقام المبيعات، قائلا إن مبيعات إحدى شركات التطوير العقاري وصلت إلى 84 مليار جنيه منذ بداية العام الحالي وحتى الآن.

وأضاف خلال تصريحاته لبرنامج "مصر جديدة" مع الإعلامية إنجي أنور، المذاع عبر شاشة "ETC"، مساء الثلاثاء، أن الشركة ذاتها كانت قد حققت مبيعات 60 مليار طوال العام الماضي، موضحا أنه من المتوقع أن تغلق العام الجاري بمبيعات 120 مليار جنيه، أي ضعف العام الماضي.

وأكد عدم وجود فقاعة عقارية في السوق، مضيفا أن تصريحات أحد الخبراء الاقتصاديين التي تشير إلى أن أسعار العقارات ستنخفض إلى النصف بحلول عام 2026، مع انخفاض سعر الفائدة من 32% إلى 16%؛ غير دقيقة.

وأوضح أن تكلفة تمويل البنوك على المطور العقاري تمثل 5% من إجمالي حجم المشروع، في حين أن تكلفة الإنشاءات تمثل ما بين 35% إلى 40%.

وأضاف أن تمويل أي شركة تطلبه من البنك لا يتعدى 20% من تكلفة الإنشاءات، أي أنه يمثل 8% بحد أقصى من إجمالي تكلفة المشروع، متسائلا عن علاقة انخفاض سعر الفائدة بانخفاض سعر العقار إلى النصف.