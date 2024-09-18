تستضيف الإعلامية منى الشاذلي حكمدار الأغنية الشعبية المطرب عبد الباسط حمودة في حلقتي يوم غد الخميس والجمعة من برنامجها "معكم" المذاع على قناة "ON".

خلال اللقاء يقدم عبدالباسط حمودة العديد من الأغنيات في الاستوديو بصوته الفريد الذي أدى به على مدار حلقتين متتاليتين مجموعة كبيرة من أقوى وأجمل الأغاني التي قدمها لجمهوره على مدار أكثر من ٤٠ عامًا من الطرب الشعبي الأصيل والأصلي، والذي لم ينحرف عن مساره متأثرًا بموجات موضة الأغاني الزائلة.

ويحكى عبد الباسط عن نوادره في الأفراح الشعبية، وحكايات تتلمذه في مدرسة العائلة التي عملت في مجال المديح، وكيف لعب شفيق جلال ابن منطقته دورا في دخوله عالم الطرب الشعبي.