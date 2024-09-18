3 قتلى في انفجار أجهزة لاسلكية بالبقاع اللبنانية

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أعلنت وكالة الأنباء اللبنانية، سقوط 3 قتلى في أحدث انفجارات أجهزة لاسلكية محمولة في البقاع بلبنان.

وكانت وسائل إعلام لبنانية، أفادت بحدوث موجة تفجيرات جديدة طالت أجهزة لاسلكية في مناطق مختلفة في جنوب البلاد والضاحية الجنوبية لبيروت.

ونقلت وسائل الإعلام لقطات تظهر انفجارات بسيارات في مرجعيون وصور، إضافة إلى هلع أثناء تشييع إحدى الجنازات بالضاحية الجنوبية لبيروت.

كما تداولت تقارير وقوع إصابات، لكن لم تقدر حجمها إلى الآن.

وأمس، أدت انفجارات لأجهزة بيجر في لبنان إلى مقتل 12 شخصا وإصابة أكثر من 2800 شخص في الانفجارات، وتم نقل 300 منهم إلى المستشفى في حالة حرجة.



