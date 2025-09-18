مصدر في الخارجية السورية لـ فرانس برس: إبرام اتفاقات متتالية مع إسرائيل قبل نهاية العام

أعلن مصدر بوزارة الخارجية السورية، اليوم الخميس، إبرام اتفاقات متتالية مع إسرائيل قبل نهاية العام.

وقال المصدر في تصريحات لوكالة «فرانس برس»: «سنبرم اتفاقات متعددة مع إسرائيل على رأسها الأمنية والعسكري».

وقال الرئيس السوري أحمد الشرع، الأربعاء، إن المفاوضات الجارية مع إسرائيل للتوصل إلى اتفاق أمني قد تؤدي إلى نتائج «في الأيام المقبلة».

ووصف الشرع للصحفيين في دمشق الاتفاق الأمني بأنه «ضرورة»، وذكر أنه سيتطلب احترام مجال سوريا الجوي ووحدة أراضيها وأن يخضع لمراقبة الأمم المتحدة، وفق وكالة «رويترز».

وأضاف أنه إذا نجح الاتفاق الأمني مع إسرائيل قد نتوصل إلى «اتفاقيات أخرى»، مشيرا إلى أن «السلام والتطبيع» مع إسرائيل ليسا على الطاولة الآن، وأن واشنطن لا تضغط على دمشق للتوصل إلى اتفاق مع إسرائيل.

من جانبه، أكد مصدر حكومي سوري عقد لقاء بين وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، ووزير الشئون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر في لندن، الأربعاء، لبحث وقف التصعيد والعدوان الإسرائيلي على سوريا.

وقال المصدر للتلفزيون العربي: «طرحنا في اللقاء رؤية لخفض التصعيد ضمن إطار اتفاق 1974».

وأضاف أن الوفد السوري تعهد بضمان أمن الحدود مع الأراضي المحتلة مقابل وقف العدوان الإسرائيلي.

وأشار إلى أن الرؤية السورية تتضمن انسحابًا إسرائيليًا من الأراضي التي تم احتلالها بعد 8 من ديسمبر الماضي.