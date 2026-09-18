عمر هريدي: من الوارد تشكيل مجلس إنقاذ للزمالك

كشف عمر هريدي، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، عن إمكانية تدخل الدولة المصرية إذا وصلت أوضاع الزمالك إلى مرحلة صعبة، موضحًا أن تشكيل «مجلس إنقاذ» بتدخل من جهة مسؤولة في الدولة يظل أمرًا واردًا من وجهة نظره.

وقال هريدي، في برنامج «مودرن سبورتس» عبر قناة «Modern MTI» الفضائية: «لو في الآخر كانت رغبة الدولة إن الزمالك في حالة انهيار، وبصفته السياسية أو الوزارية أو أيًا كان المنصب الذي ينتمي إليه، وقال: إحنا هنعمل مجلس إنقاذ.. وارد».

وأضاف أن استشعاره، بحكم ممارسته السياسية، يشير إلى اهتمام الدولة المصرية بنادي الزمالك، مستشهدًا بما وصفه بتدخل القيادة السياسية في بعض الملفات المتعلقة بالنادي.

وشدد هريدي على أن اهتمام الدولة بنادٍ كبير بحجم الزمالك أمر طبيعي ومطلوب، مؤكدًا أن النادي يمثل أحد أعمدة المنتخبات القومية المصرية.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أهمية وجود اهتمام مؤسسي بنادي الزمالك، باعتباره أحد أكبر الأندية المصرية وأكثرها تأثيرًا جماهيريًا ورياضيًا.