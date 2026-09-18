يستعد فريقا الكرة النسائية بين النادي الأهلي والزمالك لمواجهة هامة مساء اليوم الجمعة، في دوري السيدات.

ويلعب الأهلي مع الزمالك في الرابعة والنصف عصر اليوم الجمعة، على ملعب استاد نادي الزمالك، ضمن مباريات الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويدخل القطبان المواجهة برغبة مشتركة في اقتناص النقاط الثلاث، بعد أن حقق الأهلى الفوز في ضربة بداية الجولة الأولى من المسابقة وتلقى الزمالك الهزيمة.

يشهد هذا الموسم من دورى الكرة النسائية، مشاركة 16 فريقاً، وهم الأهلي، الزمالك، مسار، وادي دجلة، زد إف سي، بالم هيلز، البنك الأهلي، المقاولون العرب، رع، المصري، مودرن سبورت، إس إي كا إف سي، إنبي، بيراميدز، سموحة، ومركز شباب الزهور.

ومن المفارقات أن فريق الرجال الأول لكرة القدم في النادي الأهلي سوف يلتقي مع نظيره من نادي الزمالك مساء يوم 11 أكتوبر المقبل وهي أول جولة ستقام في المسابقة المحلية بعد نهاية فترة التوقف الدولي الممتدة حتى يوم 6 أكتوبر المقبل.