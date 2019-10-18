مصرع طفل في بورسعيد سقط من شرفة الطابق الثالث من منزله

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تلقى اللواء هشام خطاب مدير أمن بورسعيد بلاغ من شرطة النجدة يفيد باستقبال مستشفى السلام بورسعيد عن طريق الأهالى طفل يبلغ من العمر ٧ سنوات جثة هامدة وذلك بعدما سقط من الطابق الثالث فى مساكن شارع محمد على والنهضة بنطاق دائرة حى الشرق ولقى وفاته فى الحال.

وتبين أن الطفل صالح محمد صالح توفي متأثرا بإصابته كسر بقاع الجمجمة ونزيف بالمخ حيث كان بفرده بشرفة المنزل وسقط أرضا وتوفي في الحال.

وجرى التحفظ على جثة المتوفى بمشرحة مستشفى السلام تحت تصرف النيابة العامة للوقوف على ملابسات الحادث، وعما إذا كان هناك شبهة جنائية وراء وقوع الحادث كما طلبت النيابة تقرير الطب الشرعى لحين التصريح بالدفن.