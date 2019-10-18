وزير الاتصالات اللبناني ينفي قطع خدمة الإنترنت

نفى وزير الاتصالات اللبناني محمد شقير، بصورة قاطعة، صحة الأخبار المتداولة عن قطع خدمات الإنترنت عن البلاد.

وأكد وزير الاتصالات اللبناني – في بيان له – أن هذه الأخبار عارية تماما عن الصحة، مشيرا إلى أن خدمة الإنترنت متوفرة بشكل طبيعى في جميع أنحاء لبنان.

ويشهد لبنان منذ مساء أمس الخميس، موجة واسعة من التظاهرات الاحتجاجية اعتراضا على سوء الأوضاع المعيشية والاقتصادية والمالية والاجتماعية، وقطع المتظاهرون الطرق الرئيسية في البلاد باستخدام العوائق والإطارات المشتعلة.

ودعت قوى سياسية لبنانية رئيسية في مقدمتها حزب القوات اللبنانية وحزب الكتائب اللبنانية والحزب التقدمي الاشتراكي، إلى نزول أنصارها إلى الشوارع والمشاركة في الاحتجاجات، كما أعلنت حركة أمل برئاسة رئيس مجلس النواب نبيه بري، تأييدها لمطالب المحتجين.

ومن المقرر أن يلقي رئيس الحكومة سعد الحريري، كلمة مساء اليوم، تتناول الأوضاع المالية والاقتصادية للبلاد والتوجه السياسي الذي سيعتمده إزاء التظاهرات.