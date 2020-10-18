برنامج الأغذية العالمي: نسعى مع شركائنا لمساعدة مليون مصري

قالت ناوكو فوكوناغا، نائب المدير القطري لبرنامج الأغذية العالمي بمصر، إنه بالرغم من الاحتياجات المتزايدة في جميع أنحاء العالم، وعلى الرغم من تراجع الاقتصاد العالمي، فإن برنامج الأغذية العالمي ما زال معتمداً على دعم شركائه الحكوميين والجهات المانحة والشركاء المحليين والقطاع الخاص لتوسيع عملياته.

وأضافت "فوكوناغا"، في كلمة ألقتها في الاحتفال بيوم الغذاء العالمي اليوم في القاهرة، أن ذلك لمساعدة حوالي مليون شخص من الفئات الضعيفة والأسر في جميع أنحاء مصر هذا العام، وتم بالفعل إطلاق شراكات جديدة أتاحت للبرنامج تقديم الدعم لأطفال المدارس والمعلمين والمزارعين والأمهات والأطفال، مع الحد من التجمعات وضمان التباعد الاجتماعي.

وأوضحت أنه مع شعار يوم الأغذية العالمي لهذا العام وهو "معا، ننمو ونتغذى، ونحافظ على الاستدامة"، هناك فرصة لرفع الوعي ودعوة الجميع إلى العمل لتحسين خيارات الأطعمة المغذية، من خلال اختيار الأطعمة الصحية والحفاظ على العادات المستدامة، على الرغم من الظروف الحالية.