مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية تبحث في السودان القضايا المتعلقة بدارفور

قالت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، إن الغرض من زيارتها الحالية إلى السودان، التباحث مع السلطات حول قضايا المحكمة الجنائية الدولية المتعلقة بدارفور.

والتقى عضو مجلس السيادة الانتقالي بالسودان محمد حسن التعايشي، اليوم الأحد، مع المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، التي أعربت، في تصريح صحفي، عن سعادتها بزيارتها "التاريخية" إلى السودان.

وأضافت بنسودا أن اللقاء بحث سبل تعاون السلطات السودانية بشأن قضية المتهم علي عبدالرحمن (علي كوشيب)، والتي تنظر فيها المحكمة الآن، وذلك للحصول على المزيد من المعلومات والأدلة في أقرب وقت ممكن.

يذكر أن المدعية العامة للمحكمة الجنائية كانت قد وصلت الخرطوم مساء أمس في زيارة رسمية تستغرق عدة أيام، ستجري خلالها عددا من اللقاءات مع المسئولين فيما يتصل بسبل التعاون بين المحكمة الجنائية الدولية والسودان.