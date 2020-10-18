وزيرة الدفاع الألمانية تؤكد استعداد الجيش للمساعدة في مكافحة أزمة كورونا

أكدت وزيرة الدفاع الألمانية انيجريت كرامب-كارنباور استعداد الجيش لتقديم المساعدة لمكاتب الصحة في البلاد على سبيل المثال وذلك في ظل تصاعد حدة أزمة كورونا في ألمانيا في الوقت الراهن.

وفي تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية "د.ب.أ"، قالت رئيسة حزب المستشارة أنجيلا ميركل المسيحي الديمقراطي إن "عدد طلبات المساعدة الرسمية الموجهة إلى الجيش آخذ في الزيادة على نحو ملموس، ونحن نستطيع المساعدة".

وأضافت: "كما طالب ميشائيل كريتشمر رئيس حكومة ولاية سكسونيا بضرورة الاستفادة من كل القوى من أجل تفادي الإغلاق، فإن الجيش مستعد لدعم البلديات والولايات في هذا الموقف الحرج".

من جانبه، أفاد متحدث باسم وزارة الدفاع بأن هناك في الوقت الراهن نحو 1550 جنديا يعملون في مكافحة جائحة كورونا بناء على طلب مساعدات رسمية.

وحسب المتحدث، فإن هناك أكثر من 100 جندي يدعمون 98 مكتب صحة في تتبع سلاسل العدوى، فيما يعمل 290 جنديا في المساعدة في إجراء الاختبارات للعائدين فضلا عن تقديم المساعدة للجان المحلية المختصة بإدارة الأزمة.

ووصل عدد طلبات الدعم المقدمة إلى الجيش حتى الآن من الولايات والوزارات الاتحادية إلى قرابة 1100 طلب.

كان الجيش الألماني شَكَّلَ في الربيع الماضي وحدة لتقديم المساعدات في مواجهة كورونا، وضمت هذه الوحدة أكثر من 15 ألف جندي، منهم ما يصل إلى 5000 جندي يمكن استدعاؤهم بشكل فوري.

كان كريتشمر صرح في مقابلة صحفية بقوله: "علينا أن نضع في حسباننا أن عدد حالات الإصابة الجديدة سيتضاعف كل ثلاثة أو أربعة أيام، وهذا سيضع مكاتب الصحة عند آخر حدود طاقتها في تتبع مخالطي أصحاب حالات الإصابة المؤكدة، وعندئذ لن نتمكن من قطع سلاسل العدوى".

وطالب كريتشمر بتعزيز أطقم العاملين في مكاتب الصحة "ويجب إشراك الجيش بصورة أقوى واستدعاء موظفين من الوزارات المحلية".