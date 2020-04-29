رئيس مكافحة كورونا: قيمة ريمديسيفير تقل بعد 12 يوما من الإصابة بالفيروس

قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة والسكان، إن دراسة منظمة الصحة العالمية عن عقار ريمديسيفير لا يعني أنه غير هام في علاج فيروس «كوفيد - 19»، لافتًا إلى أن توقيت الحصول على الدواء العنصر المهم.

وأضاف حسني، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «mbcمصر»، مساء السبت، أن الحصول على مضادات الفيروسات كهيدروكسي كلوروكين وريمديسيفير مبكرًا لها قيمة كبيرة، منوهًا إلى أن قيمتها تقل حال الحصول عليها بعد 12 يومًا من الإصابة.

ولفت إلى أن قيمة الأدوية المضادة للالتهابات أعلى بعد 12 يومًا من الإصابة، مؤكدًا أن وزارة الصحة كانت مشاركة مع منظمة الصحة العالمية في الدراسة التي أجرتها على عقار ريمديسيفير.

وأكدت دراسة أجريت بدعم من منظمة الصحة العالمية أنه لا تأثير يذكر لعقار ريمديسيفير الذي يعد علاجًا واعدًا لفيروس كورونا «كوفيد - 19» على منع الوفاة جراء الفيروس.