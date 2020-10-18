 الشوط الأول.. الزمالك يتقدم على الرجاء بهدف بن شرقي - بوابة الشروق
الأحد 18 أكتوبر 2020 10:16 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تساهم تعديلات قانون العقوبات الجديدة لتجريم التنمر في وقف وقائع الإساءة والإهانة في الشارع المصري؟
النتـائـج تصويت

الشوط الأول.. الزمالك يتقدم على الرجاء بهدف بن شرقي

شريف أبوحمد
نشر في: الأحد 18 أكتوبر 2020 - 9:51 م | آخر تحديث: الأحد 18 أكتوبر 2020 - 10:00 م

تقدم الزمالك بهدف نظيف على الرجاء البيضاوي المغربي، في الشوط الأول من زمن مباراة ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، والمقامة على ملعب محمد الخامس مساء اليوم الأحد.

وسجل الزمالك هدفه عن طريق اللاعب المغربي أشرف بن شرقي من ضربة رأسية رائعة، بعد استغلاله لعرضية أحمد سيد زيزو من الجبهة اليمنى.

ويأمل الزمالك في الخروج بنتيجة إيجابية من الدار البيضاء، ليقترب خطوة أكبر مننهائي دوري الأبطال.

يذكر أن الزمالك بدأ المباراة بتشكيل مكون من:

 حراسة المرمى: محمد أبو جبل.

 الدفاع: محمد عبدالغني ومحمود حمدي الونش وأحمد عيد وعبدالله جمعة .

 الوسط: طارق حامد  وإسلام جابر  وأحمد سيد زيزو ويوسف أوباما وأشرف بن شرقي.

الهجوم: مصطفى محمد.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك