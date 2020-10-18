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تقدم الزمالك بهدف نظيف على الرجاء البيضاوي المغربي، في الشوط الأول من زمن مباراة ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، والمقامة على ملعب محمد الخامس مساء اليوم الأحد.

وسجل الزمالك هدفه عن طريق اللاعب المغربي أشرف بن شرقي من ضربة رأسية رائعة، بعد استغلاله لعرضية أحمد سيد زيزو من الجبهة اليمنى.

ويأمل الزمالك في الخروج بنتيجة إيجابية من الدار البيضاء، ليقترب خطوة أكبر مننهائي دوري الأبطال.

يذكر أن الزمالك بدأ المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل.

الدفاع: محمد عبدالغني ومحمود حمدي الونش وأحمد عيد وعبدالله جمعة .

الوسط: طارق حامد وإسلام جابر وأحمد سيد زيزو ويوسف أوباما وأشرف بن شرقي.

الهجوم: مصطفى محمد.