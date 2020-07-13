 أمين مجلس التعاون الخليجي يدين الحادث الإرهابي في العراق - بوابة الشروق
الأحد 18 أكتوبر 2020 4:18 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تساهم تعديلات قانون العقوبات الجديدة لتجريم التنمر في وقف وقائع الإساءة والإهانة في الشارع المصري؟
النتـائـج تصويت

أمين مجلس التعاون الخليجي يدين الحادث الإرهابي في العراق

الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف
الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف
الرياض - أ ش أ:
نشر في: الأحد 18 أكتوبر 2020 - 3:29 م | آخر تحديث: الأحد 18 أكتوبر 2020 - 3:29 م

أدان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، المجزرة الإرهابية التي وقعت في الفرحاتية في محافظة صلاح الدين، وأودت بحياة 8 مواطنين عراقيين.

وأعرب الأمين العام -وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم الأحد- عن تعازيه ومواساته لأهالي الضحايا وللحكومة والشعب العراقي وعن تضامن مجلس التعاون مع العراق في محاربة الإرهاب وتعزيز الأمن والاستقرار في أراضيها.

وأكد الحجرف مواقف المجلس الثابتة تجاه الإرهاب والتطرف، ونبذه لأشكاله وصوره كافة، ورفضه لدوافعه ومبرراته، وأياً كان مصدره، والعمل على تجفيف مصادر تمويله ودعمه.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك