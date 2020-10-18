مدعي عام المحكمة الجنائية تصل السودان في زيارة تستمر عدة أيام

وصلت إلى الخرطوم مساء اليوم السبت، المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا على رأس وفد من المحكمة، في زيارة إلى السودان تستمر عدة أيام.

وكان في استقبال بنسودا، وكيل وزارة العدل السودانية سهام عثمان، وعدد من المسئولين من وزارة العدل وديوان النائب العام.

ومن المقرر أن تُجري المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، ووفد المحكمة، خلال الزيارة، عددا من اللقاءات والاجتماعات مع كبار المسئولين في السودان.

وكان مجلس الوزراء السوداني ذكر أن الوفد سيناقش سُبُل التعاون بين المحكمة الجنائية الدولية والسودان، بخصوص المتهمين الذين أصدرت المحكمة بحقهم أوامر قبض، كما ستقدم المحكمة تقريرا للسلطات السودانية حول التقدم الذي أحرزته في قضايا المواطنين السودانيين التي تنظرها المحكمة.