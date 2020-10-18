 هشام توفيق: 53 شركة خاسرة بقطاع الأعمال العام - بوابة الشروق
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هشام توفيق: 53 شركة خاسرة بقطاع الأعمال العام

هديل هلال
نشر في: الأحد 18 أكتوبر 2020 - 8:38 م | آخر تحديث: الأحد 18 أكتوبر 2020 - 8:38 م

قال الدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، إن لائحة الموارد البشرية المنظمة للعمل في شركات قطاع الأعمال العام تساهم على حصول العامل على أجر أعلى بكثير، بغض النظر عن أرباح الشركة.

وأضاف توفيق، خلال لقاء لبرنامج «90 دقيقة»، الذي يقدمه الإعلامي أسامة كمال عبر فضائية «المحور»، مساء الأحد، أن هناك 53 شركة خاسرة من قطاع الأعمال العام، قائلًا إن الشركات لا علاقة لها بالدولة، بل هي مثل القطاع الخاص ولها قانون خاص بها.

وطرحت وزارة قطاع الأعمال العام مؤخرًا على النقابات العامة واللجان النقابية مسودة مشروع لائحة الموارد البشرية المنظمة للعمل في شركات قطاع الأعمال العام، من أجل إبداء ملاحظاتها عليها قبل اعتمادها رسميًا.

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