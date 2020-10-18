فاروق المقرحي بعد اختياره عضوا بمجلس الشيوخ: نتمنى أن نكون عند حسن ظن الرئيس بنا

أعرب اللواء فاروق المقرحي، عضو مجلس الشيوخ، عن تمنياته بأن يكون عن حسن ظن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك بعد اختياره ضمن الـ100 المعينين بالمجلس وفقًا لقرار جمهوري.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «التاسعة» الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي عبر فضائية «الأولى»، مساء السبت، أن الرئيس اختار 100 من القامات ليكونوا أعضاء بمجلس الشيوخ، قائلا إنهم يتمنون جميعا أن يكونوا عن حسن ظن الرئيس بهم، وأن يؤدون المطلوب منهم.

وأشار إلى اختيار الشعب للأعضاء المنتخبين بمجلس الشيوخ؛ ليمثلوهم في المجلس، ويتناولون قضايا الأمن القومي، والتخطيط لمستقبل البلد من الناحية التشريعية، فضلًا عن إعداد البرامج المطلوبه التي تعاون رئيس الجمهورية في اتخاذ القرارات المناسبة.

واستطرد: «نتمنى من الله أن يؤدي هذا المجلس الدور المرجو منه، وأن يكون غرفة تشريعية ثانية صحيحة، مثل مجلس اللوردات في بريطانيا والشيوخ في الولايات المتحدة الأمريكية».

وأوضح أن مجلس النواب يتصدى للتشريع ويناقشه من حيث الفكرة ويتخذ القرار بشأنه، مضيفًا أن مجلس الشيوخ يدرس القضايا القومية التي تهم الأمن القومي للبلاد ويدرسها بشكل عميق وموثق، ومن ثم يدفع بها لرئيس الجمهورية أو البرلمان.