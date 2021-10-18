كوريا الجنوبية تخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري 40% بحلول 2030

أكد الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه، أن بلاده ستخفض انبعاثاتها من الغازات المسببة للاحتباس الحراري بنسبة 40% عن مستويات 2018 بحلول عام 2030؛ ما يرفع بشكل حاد هدفها السابق كجزء من الجهود المبذولة للحد من وتيرة تغير المناخ، مشيرا إلى أن كوريا الجنوبية ستحقق حياد الكربون بحلول عام 2050، وأن البلاد بدأت في مواجهة التحدي المتمثل في الاستجابة لتغير المناخ وتحقيق النمو المستدام في وقت واحد.

وأوضح مون، حسبما ذكرت وكالة الأنباء يونهاب، اليوم الاثنين، أن الهدف المتمثل في خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري إلى 40% يظهر رغبة البلاد القوية في حياد الكربون ومسؤوليتها تجاه المجتمع الدولي، لافتا إلى أن تحقيق هذا الهدف ليس بالأمر السهل لأن التصنيع يمثل نسبة عالية من الهيكل الصناعي للبلاد، والذي يعتمد بشكل كبير على الوقود الأحفوري ومن أجل تحقيق الأهداف بنجاح، يجب على البلاد أن تجمع بين قدرات الجميع وتغييرات الشركات وعزم الحكومة.

وجرى رفع هدف خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بشكل حاد من الهدف السابق الذي تم تحديده في عام 2020 وبلغ 24.4%.

وقُدرت انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في كوريا الجنوبية بـ 648.6 مليون طن في عام 2020، بانخفاض قدره 7.3% عن عام 2019.

ووعدت كوريا الجنوبية بإنفاق 8 تريليونات وون (6.7 مليار دولار أمريكي) في إطار الصفقة الخضراء الجديدة التي تهدف إلى مساعدة اقتصاد البلاد على التعافي من فيروس كورونا المُستجد(كوفيد-19) من خلال زيادة الاستثمارات في مصادر الطاقة المتجددة.