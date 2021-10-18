دي بروين يختار الأفضل للفوز بالكرة الذهبية

كشف البلجيكي كيفين دي بروين، نجم مانشستر سيتي الإنجليزي، عن مرشحه للفوز بالكرة الذهبية في الموسم الحالي 2021.

وقال دي بروين في تصريحات خلال مؤتمر صحفي: «مرشحي للكرة الذهبية؟ إذا كان يتوجب علي الاختيار، سأنظر إلى آخر عامين، وحينها سأقول ليفاندوفسكي لما قدمه من تسجيل الأهداف».

وتطرق النجم البلجيكي لإحباط سترلينج من عدم مشاركته بصورة أساسية بقوله: «التدوير مهم، اللعب في 4 بطولات والذهاب بعيدًا مهمة صعبة».

وأضاف: «أتفهم إحباط سترلينج، أنا لاعب وفي بعض الأحيان تحتاج إلى تناغم أكبر، أنا أحتاج أيضًا لنفس الأمر، من الصعب المشاركة في مباراة واحدة، لكن المدرب هو من يتخذ القرار».

وتابع: «دائمًا ما تعج بلجيكا بالمواهب الشابة، كلوب بروج يُصعد العديد من المواهب، تألق أندية بلجيكا في أوروبا شيء مهم حتى تبيع لاعبيها لدول أخرى».

وأوضح: «بعيدًا عن مباريات المنتخب الوطني، هذه أول عودة إلى بلجيكا منذ رحيلي، الجماهير تنتظر منا التتويج الأوروبي، ونحن نرغب في ذلك».

وأتم دي بروين: «نحن ننافس دائمًا ونحاول الفوز، أتمنى أن نحقق اللقب أثناء تواجدي مع الفريق، الأمر لن يحدد قيمتنا، ربما بعض الأشخاص في الخارج ينظرون كذلك، لكن بالنسبة لي أنا سعيد بما قدمه الفريق في آخر 6 سنوات».