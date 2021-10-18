 مقتل نحو 30 شخصا في هجوم على سوق في شمال نيجيريا - بوابة الشروق
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مقتل نحو 30 شخصا في هجوم على سوق في شمال نيجيريا

علم نيجيريا
علم نيجيريا
د ب أ
نشر في: الإثنين 18 أكتوبر 2021 - 8:18 م | آخر تحديث: الإثنين 18 أكتوبر 2021 - 8:18 م

قال مسؤول في نيجيريا، اليوم الإثنين، إن ما لا يقل عن 30 شخصًا قتلوا في هجوم على سوق في شمال نيجيريا.

وأطلق مهاجمون مجهولون النار بشكل عشوائى على الحشد فى سوق جورونيو في ولاية سوكوتو مساء أمس الأحد، وفقًا لما ذكره حاكم سوكوتو أمينو تامبوال اليوم.

وأوضح شهود عيان أن ما يصل إلى 60 شخصا لقوا مصرعهم.

وفي وقت سابق من هذا الشهر لقي 20 شخصا مصرعهم في هجوم مماثل في سوق في بلدة سابون جاري في نفس الولاية.

وتتكرر الهجمات وعمليات الاختطاف في أكبر دولة في شمال إفريقيا من حيث عدد السكان، وترتكبها عصابات إجرامية وجماعات إرهابية إسلاموية مثل بوكو حرام.

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