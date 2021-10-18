19 مركزا للتطعيم ضد فيروس كورونا بمستشفيات القليوبية

أعلن الدكتور خالد جمال عبد الغني، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، تدشين 19 مركز للقاحات بالإضافة إلى ٦ مراكز أخرى تعمل بالفعل بجميع مستشفيات مراكز المحافظة لتطعيم المواطنين المترددين على تلك المستشفيات بجميع المراكز والمدن التابعة لمحافظة القليوبية.

وأوضحت المديرية، في بيان اليوم، أن المستشفيات هي "نفسية بنها– حميات طوخ– شبين القناطر– بنها التعليمي– صدر ٢٣ يوليو– رمد قليوب– الخانكة المركزي– الخصوص المركزي– طوخ المركزي– حميات بنها– قها المركزي– ناصر العام– حميات قليوب– بهتيم المركزي– نفسية الخانكة– قليوب المركزي– والقناطر– الأطفال التخصصي– تأمين بهتيم".

واطمأن وكيل الوزارة على انتظام عمل الفرق، والالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية أثناء التسجيل والتطعيم، والتأكيد على سرعة إنهاء كافة الإجراءات بسهولة، تيسيراً على المواطنين، مشيراً إلى أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بصحة وسلامة المواطنين، ولا تدخر أي جهد أو مال من أجل الحفاظ على صحة وسلامة أبناء الوطن.