تحويلات مرورية بالجيزة لتركيب الكمر المعدنى لتوسعة الطريق الدائري

قامت الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أي كثافات مرورية متوقعة، وتسيير حركة المرور، وذلك تزامناً مع بدء تنفيذ أعمال تركيب الكمر المعدنى الخاص بمنزل البحر الأعظم المستحدث القادم من الطريق الدائري من مناطق المعادي والمؤدي إلى شارع البحر الأعظم في اتجاه ميدان المنيب وذلك ضمن مشروع تطوير وتوسعة الطريق الدائري.

واستلزمت الأعمال الغلق الكلي لشارع البحر الأعظم في الإتجاه القادم من ميدان المنيب اتجاه نفق عباس تحديداً عند تقاطع شارع البحر الأعظم مع منزل الطريق الدائري الحالي ، وذلك لمدة "6 أيام" إبتداءً من الساعة 12 صباحا يوم الإثنين ١٨ أكتوبر الجاري حتى الساعة 5 صباحا يوم الأحد الموافق 24 اكتوبر الجارى على أن تكون الأعمال على مدار 24 ساعة دون تعطيل الحركة المرورية.

من جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الجهة المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.