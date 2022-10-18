الاتحاد الإنجليزى يمهل كلوب فرصة للرد وتوضيح ما حدث أمام السيتي

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يمهل الإتحاد الإنجليزى، يورجن كلوب مدرب ليفربول، فرصة حتى يوم الجمعة لتوضيح ما حدث بعد طرده بسبب لقطة غضبه الشديد على حكم مباراة مانشستر سيتى التى انتهت بفوز الريدز بهدف نظيف.

وكان الألمانى صاحب ال55 عاما غاضبا من مساعد الحكم أنتونى تايلور عندما لم يرفع بوجود خطأ على برناردو سيلفا ضد محمد صلاح.

وصرح كلوب فى وجه المساعد ولم يترك للحكم أى خيار سوء إعطاء كلوب بطاقة حمراء. وحمل كلوب اللوم على نفسه بسبب سلوكه فى هذه اللقطة واعترف بأنه تجاوز على ملعب آنفيلد.

وعلى الرغم من ذلك فإن كلوب الفائز بلقب الدورى الانجليزى والأبطال وكأس الإتحاد الإنجليزى و كأس الإتحاد الأوروبى أنه لم يقل من إحترام المسؤول.

وأمام كلوب فرصة حتى يوم الجمعة المقبل للرد على إتهام الإتحاد الإنجليزى بعد أن قام بسلوك غير لائق.

ويستعد ليفربول لمواجهة وست هام غدا الأربعاء فى الدورى الإنجليزى الممتاز.