متحدث التعليم لـ«الشروق»: منح معلمي السناتر رخصة للعمل بها لتوفير البيئة الآمنة للطلاب

قال شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، إن الهدف من إسناد مجموعات التقوية بالمدارس لشركات خاصة هو تقديم خدمة متميزة للطلاب، مضيفا أن ترخيص مراكز الدروس الخصوصية سيؤدي الي تنظيم عملها وان تكون تحت إشراف.

وأشار زلطة، في تصريح لـ"الشروق"، إلى أنه سيتم توضيح هذه القرارات بشكل أكثر تفصيلا لاحقا.

كان الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم قد أعلن اليوم أن الوزارة ستقوم بتنظيم مجموعات التقوية والدروس الخصوصية، من خلال مجموعة من الإجراءات التي ستتخذها الوزارة خلال الفترة المقبلة.

ولفت إلى إن الوزارة ستغير اسم مجموعات التقوية التي يحصل عليها التلاميذ في المدارس إلى مجموعات الدعم على أن تقوم الوزارة بإسناد الإشراف عليها لشركات خاصة، وفقا لشروط سيتم وضعها.

وأوضح أنه سيتم ترخيص سناتر الدروس الخصوصية، وإعطاء المعلم الذي يدرس بها رخصة؛ حتى نطمئن على تعليم التلاميذ في بيئة آمنة.