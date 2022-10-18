إجلاء جزئي لسكان خيرسون بعد تهديد قوات كييف بتدمير محطة الطاقة الكهرومائية

أعلن حاكم مقاطعة خيرسون، فلاديمير سالدو، إجلاء المدنيين من الضفة اليمنى من المقاطعة إلى الضفة اليسرى لنهر دنيبر بعد تهديد قوات كييف بقصف محطة كاخوفسكايا الكهرومائية.

وقال سالدو، في حسابه على "تيلجرام"، بحسب وكالة أنباء "تاس" الروسية: "هناك خطر مباشر بحدوث فيضان بعد تهديد القوات الأوكرانية بتدمير سد محطة كاخوفسكايا لتوليد الطاقة الكهرومائية وتصريف المياه من سلسلة محطات توليد الطاقة في أعالي نهر دنيبر" .. مشيرا إلى أنه تقرر إجلاء منظم للسكان المدنيين إلى الضفة اليسرى لنهر دنيبر.

وأضاف أن إجلاء المدنيين من الجزء الواقع على الضفة اليمنى من مقاطعة خيرسون إلى الضفة اليسرى لنهر دنيبر سيكون منظما وغير إجباري، منوها بأن أوكرانيا تقوم بحشد قوات ضخمة في محوري نيكولاييف وكريفوي روج وخيرسون.