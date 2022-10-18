وزير الدفاع الهندي: الهند ملتزمة تماما بدعم تطلعات الدول الإفريقية لتحقيق السلام والاستقرار

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أكد وزير الدفاع الهندي، راجناث سينج رسوخ، التزام الهند تجاه دعم الدول الأفريقية في جميع المناحي.

وذكر موقع "تايمز بيرو" الإخباري الهندي، اليوم الثلاثاء، أن تصريحات سينج جاءت أمام وفود 43 دولة أفريقية على هامش معرض الصناعات الدفاعية "ديف إكسبو 2022" في مدينة جانديناجار.

وقال إن الهند والدول الأفريقية عنصران مهمان في ضمان بيئة بحرية مستقرة وآمنة، لا سيما في منطقة المحيط الهندي.

وأشار إلى أن الهند دربت ضباطا من العديد من الدول الأفريقية في مراكز التدريب العسكري التابعة لها. ودعمت إنشاء مراكز التدريب الدفاعي في العديد من البلدان الأفريقية.

وقال سينج "إنني واثق من أنكم تتفقون مع قناعتنا بأن النظام العالمي في حاجة إلى مزيد من الديمقراطية".

وقال إن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يجب أن يكون أكثر تمثيلا، الأمر الذي من شأنه أن يخلق مجتمعا عالميا يتم فيه احترام مبادئ السلام والأمن والنظام الدوليين عالميا.

ويقام معرض "ديف إكسبو 2022" في الفترة بين 18 و22 أكتوبر الجاري في مدينة جانديناجار بولاية جوجارات. ويفتتحه رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي غدا الأربعاء.