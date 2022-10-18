 لاعب فاركو: لن نتأثر بإيقاف القيد.. ولولا هدف البنك الأهلي المبكر لتغيرت النتيجة - بوابة الشروق
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لاعب فاركو: لن نتأثر بإيقاف القيد.. ولولا هدف البنك الأهلي المبكر لتغيرت النتيجة

محمد جلال
نشر في: الثلاثاء 18 أكتوبر 2022 - 11:47 م | آخر تحديث: الثلاثاء 18 أكتوبر 2022 - 11:47 م

يرى أحمد عبد العزيز "مودي"، لاعب فاركو، أن فريقه لن يتأثر بسبب إيقاف القيد في فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وكان فاركو قد تعادل إيجابيا بهدف لمثله مع البنك الأهلي، في المباراة التي أقيمت على ملعب بترو سبورت ضمن الجولة الأولى من الدوري.

وقال مودي عبر اون تايم سبورتس: «قدمنا مباراة مميزة وسيطرنا على مجريات اللقاء».

وأضاف: «حققنا تعادل مستحق وكنا نستحق ما هو أكثر من ذلك لكن استقبلنا هدف مبكر ولولا هذا الهدف كان من الممكن أن يكون الشكل أفضل من ذلك».

وأكمل مودي: «في النهاية أعتبرها نتيجة جيدة خاصة أنها خارج ملعبنا».

وعن تأثر فاركو بسبب ايقاف القيد.. قال: «لا نعاني من أي أزمات بسبب إيقاف القيد وهذا الأمر لن يؤثر علينا خاصة مع وجود لاعبين صغار في السن سيصبحون نواة لمنتخب مصر في الفترة المقبلة».


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