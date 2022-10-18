كشفت رابطة الأندية المصرية المحترفة، اليوم الثلاثاء، عن جدول مباريات الدور الثاني من مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2022 - 2023.

ومن المقرر أن تنطلق مباريات الدوري الممتاز مساء اليوم الثلاثاء، فيما ستقام الجولة الأخيرة من الدور الأول يوم الـ 7 من شهر فبراير القادم.

وقررت الرابطة تأجيل الإعلان عن موعد آخر 5 جولات من مسابقة الدوري الممتاز، وذلك حتى معرفة الفرق المنافسة على البطولة أو تحديد الفرق المهددة بالهبوط.

ونشرت رابطة الأندية عبر حسابها الرسمي على "فيسبوك"، جدول مباريات الدور الثاني من مسابقة الدوري الممتاز، معلقًا عليها: "نتمنى أن تكونوا في حالة استيقاظ..موعدكم الآن مع مباريات الدور الثاني (من الجولة 18 إلى الجولة 29)."

وأضاف: "سيتم تحديد مواعيد المباريات المخصصة للأندية المشاركة في البطولات الإفريقية بعد اجراء قرعة البطولات الإفريقية."

لمعرفة جميع مواعيد مباريات الدور الثاني من الدوري المصري الممتاز لموسم 2022/2023، برجاء الضغط هنا