أدان رئيس دير الروم الملكيين الكاثوليك، الأب عبد الله يوليو، العمل الإجرامي لجيش الاحتلال الذي استهدف المستشفى المعمداني بقطاع غزة، مستنكرا قتل المرضى والأطفال والنازحين الذين لجئوا للمستشفى للاحتماء من غارات الاحتلال.

وقال خلال تصريحات لـ «العربية» مساء الثلاثاء، إن المجتمعات الغربية تعاني من غياب الصورة الواضحة لحقيقة ما يحدث على الأراضي الفلسطينية، معقبا: «هذه المجزرة تظهر بوضوح للعالم حقيقة الشعب الفلسطيني المظلوم المعتدى عليه كل يوم».

وتابع: «شعبنا على يقين بأن هذه التضحيات المستمرة؛ ستؤدي إلى فجر جديد بعد الليل الطويل، وسنرى الليل الطويل ينتهي بفجر جديد، فنحن نعاني على مدى عقود ولا نريد سوى أن نعيش أعزاء كرام في وطننا».

وأضاف أن الاحتلال لا يأبه باستخدام كل الطرق غير المشروعة من الإبادة والتهجير القسري في سبيل تحقيق مشروعه القديم: «أرض دون شعب»، متابعا: «الموضوع بالنسبة لنا نكون أو لا نكون، وهذه بلادنا ونحن متمسكون بها وسنبقى هنا ندافع عن شعبنا وأرضنا ومقدساتنا».

وقصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الثلاثاء، مستشفى الأهلي العربي (المعمداني) في حي الزيتون بمدينة غزة، ما أسفر عن استشهاد وإصابة مئات الفلسطينيين.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، بأن طائرات الاحتلال شنت غارة على المستشفى أثناء تواجد آلاف المواطنين النازحين الذين لجأوا إليه، بعد أن دمرت منازلهم، وبحثوا عن مكان آمن.

وأدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات، في بيان صادر عن وزارة الخارجية مساء يوم الثلاثاء ١٧ أكتوبر الجاري، القصف الإسرائيلي لمستشفى الأهلي المعمداني في قطاع غزة، والذي أسفر عن سقوط مئات الضحايا الأبرياء والجرحى والمصابين من المواطنين الفلسطينيين في غزة.

واعتبرت مصر هذا القصف المتعمد لمنشآت وأهداف مدنية، انتهاكاً خطيراً لأحكام القانون الدولي والإنساني، ولأبسط قيم الإنسانية، مطالبة إسرائيل بالوقف الفوري لسياسات العقاب الجماعي ضد أهالي قطاع غزة.

وطالبت مصر جميع دول العالم، لاسيما الدول الكبرى وذات التأثير، بالتدخل لوقف هذه الانتهاكات وإدانتها بلا مواربة، ومطالبة إسرائيل بالتوقف عن استهداف محيط معبر رفح لتمكين مصر ومن يرغب من باقي الدول والمنظمات الدولية والإغاثية لإنفاذ المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة في أسرع وقت.