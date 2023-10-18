حماس: إسرائيل ارتكبت في مستشفى المعمداني مجزرة لا مثيل لها في الإجرام

حمل القيادي في حركة حماس أسامة حمدان، اليوم الأربعاء، الإدارة الأمريكية والدول الغربية المسؤولية الكاملة عن "مجازر الاحتلال الإسرائيلي المروعة في قطاع غزة".



‏وقال حمدان، خلال مؤتمر صحفي عقده في العاصمة اللبنانية بيروت اليوم، إن "سياسة الدول الغربية تمارس المعايير المزدوجة التي تقف إلى جانب الاحتلال المجرم ضد المدنيين في القطاع".



وأضاف أن "الاحتلال الإسرائيلي يرتكب اليوم مسلسلا من المجازر وحرب إبادة جماعية في غزة في ظل تقاعس دولي عن إدانته"، مشددا على أن "الاحتلال ارتكب في مستشفى المعمداني مجزرة بشعة لا مثيل لها في السادية والإجرام".



وأدان قطع الاحتلال الماء والكهرباء والغذاء عن اكثر من مليوني فلسطيني في قطاع غزة، مؤكدا أنه "اتضح اليوم من يمارس القتل والجرائم والإبادة الجماعية بحق الأطفال والنساء والمدنيين العزل في قطاع غزة المحاصر".



وأشار إلى أن سياسة الاحتلال "فشلت في شيطنة المقاومة، في ظل 12 يوما من وابل القذائف والصواريخ التي تستهدف المدنيين العزل"، داعيا وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الاونروا) إلى عدم التخلي عن مهامها ومسؤولياتها تجاه سكان قطاع غزة".