إعلام عبري: إجلاء طواقم سفارتي إسرائيل في مصر والمغرب بسبب مظاهرات غاضبة

قالت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، بأن وزارة الخارجية الإسرائيلية قررت إجلاء طواقم سفارتيها في مصر والمغرب بسبب مظاهرات غاضبة على الأوضاع في غزة.

جاء ذلك بحسب نبأ عاجل نقلته قناة الجزيرة، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

فيما قالت وزارة الصحة في حكومة الاحتلال، إن عدد الجرحى منذ بدء المواجهة العسكرية مع الفصائل الفلسطينية في 7 أكتوبر، ارتفع إلى 4475.

وأضافت في بيان، أن عدد المصابين الذين نقلوا إلى المستشفيات حتى الأربعاء بلغ 4475 كان من بينهم 26 بحالة حرجة، و302 خطيرة، و725 متوسطة والباقين بحالة طفيفة.

وأشارت إلى عدد المصابين الذين ما زالوا في المستشفيات بلغ الأربعاء، 332، بينهم 61 بحالة خطيرة، و167 متوسطة و105 طفيفة.

ولليوم الثاني عشر على التوالي، يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، استهداف قطاع غزة بغارات جوية مكثفة دمّرت أحياء بكاملها، وأسقطت آلاف الشهداء والجرحى في صفوف المدنيين الفلسطينيين.