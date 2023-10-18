قال مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير رياض منصور، إن موقف الأردن من إلغاء القمة الرباعية مع الرئيس الأمريكي؛ ليس مفاجئا، مضيفا: «الأشقاء العرب كانوا معنا صفا واحدا متماسكا حول إنجاز أهدافنا المتمثلة بوقف العدوان والتهجير القسري وإدخال المساعدات».

وأضاف خلال تصريحات لـ «العربية» مساء الثلاثاء، أن موقف السلطة الفلسطينية الرسمي واضح تجاه إدانة المذبحة المستشفى المعمداني وملاحقة مرتكبيها المجرمين، علاوة على إدخال مقومات الحياة لشعب غزة، ووقف التهجير، معقبا:«نحن لن نهاجر عن أرضنا، ولن نسمح بتكرار نكبة عام 1948 أو نزوح عام 1967 مرة أخرى».

وتابع: «سنظل ندق أبواب مجلس الأمن وكل مكونات الأمم المتحدة حتى الاستجابة لوقف العدوان وحماية حق كل إنسان فلسطيني داخل القطاع في الحياة كي لا يصبح شهيد كالآلاف من الشهداء الذين سقطوا».

وأعرب عن تقديره لموقف الدول العربية بالأمم المتحدة من مساندة القضية الفلسطينية تحت جدران الأمم المتحدة بنيويورك، قائلا: «أنا أفخر واعتز بوقفة الشرف العربية الموحدة لنطالب وندافع جميعا عن أهدافنا الواحدة».

وأشار إلى تجاوب أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، مع المطالب العربية بالتواصل مع الدول الفاعلة؛ لوقف العدوان وإدخال المساعدات الإنسانية، مؤكدا أن الغطرسة الإسرائيلية حالت دون نجاح المفاوضات لوقف شلالات الدم التي أرادتها حكومة الاحتلال المضي بها.