قال المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي للإعلام العربي أوفير جندلمان، إن بلاده لا تعارض تقديم المعونات الإنسانية إلى قطاع غزة عبر معبر رفح، شريطة ألا تصل إلى أيدي حركة «حماس».



وأضاف في تصريحات لفضائية «العربية»، مساء الأربعاء: «إسرائيل لا تقصف المعبر، لدينا مصلحة لتحسين الأوضاع الإنسانية في القطاع؛ ليحصل المواطن الغزاوي على ما يحتاجه»، وفقًا لادعائه.



واتهم حماس بسرقة المعونات الإنسانية، وسرقة كميات هائلة من الوقود والمواد الطبية من مستودعات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا»؛ من أجل تقديمها لعناصرها.



وبسؤاله عما إذا كان تولي الأمم المتحدة توزيع المعونات بمثابة ضامن لتل أبيب، عقب: «الحركة سرقت المساعدات من مستودعات الأمم المتحدة، ويجب القيام باللازم لتزويد المواطنين بما يحتاجونه وعدم فتح المجال أمام حماس للاستيلاء على المعونات».



ولفت إلى احتجاز «حماس» لحوالي 200 مدني إسرائيلي، ما بين أطفال رضع ونساء ورجال وفتيات ومسنين، معقبًا: «نطالب بإعادة المخطوفين إلى أراضينا، نحن لنا هموم ومصالح إنسانية في تلك الحرب، ونحشد دعمًا دوليًا لقضية المحتجزين والذين يحملون جنسيات لأكثر من 20 دولة».





